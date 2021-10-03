Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe milli maç arası öncesi kayıpsız atlatmak istediği karşılaşmaya Serdar Dursun-Berisha-Rossi üçlüsü ile ilk kez çıktı. Rossi'nin asistinde Berisha golü atarken Serdar'ın yaptığı boş koşu golde anahtar rol oynadı. Berisha'nın tek forvet değil de yardımcı forvette çok daha etkili olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Muhammed solda, Ferdi sağda başladı maça. Dörtlünün iki kanadında oynayan bu iki oyuncunun her hücumda çizgiye inmeyi zorlaması, dolayısı ile forvet arkası iki oyuncuyu iç pozisyonuna sokması gerekiyor. Ancak bu iki oyuncu da orjinal mevkisi bu olmadığı için bunu çok sık yapamıyor. Onlar bunu yapamayınca öndeki üçlü ceza sahasında çoğunluk olamıyor ve bu da hücumda etkisiz bir Fenerbahçe ortaya çıkarıyor. Bu durumda Gustavo ve yanında oynayanın da hücum koşuları çok önemli hale getiriyor Gustavo son dakikada yaptığı koşu ile bunu uygulamalı gösterdi. Crespo ilk yarıya iyi başladı ancak sarı kart sonrası oyundan düştü. İlk yarıda Kasımpaşa ise aradığı pozisyonları buldu ancak son paslarda yanlış tercihler skor bulmalarını önledi.

İkinci yarıya sarı kartı olan Crespo yerine Zajc'ı oyuna alırken o bölgedeki kırmızı kart riskini ortadan kaldırmak istedi Fenerbahçe. Ancak özellikle Gustavo'nun da sarı kart görmesi ve Fenerbahçe'nin on ikinci resmi maçı itibarıyla ligin başındaki fiziksel gücünün düşmesi ile Kasımpaşa orta sahayı çok rahat geçmeye başladı. Mert Hakan, Rossi’nin yerine girince Fenerbahçe, Gustavo'nun sağına Mert Hakan soluna Zajc alarak orta alanı üçledi. Novak hamlesi ile de sol kanat savunmasını güçlendirmek istedi. Fenerbahçe bu maçı kazanarak kendini milli maç arasına kayıpsız attı. Ancak Fenerbahçe, özellikle son karşılaşmalarda özellikle oyunu kanatlardan kuramadığında hücumda zorlanıyor. Kanatlardaki oyuncular artık yorulduğu ve rakipler tarafından analiz edildiği için orta ikiliye çok yük biniyor. Milli maç arası Fenerbahçe için fiziken ve psikolojik olarak bir şans. Ancak Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Ocak ayında orta dörtlünün kanatlarına transfer yapmak zorunda. Pelkas ve Mesut'un da oyunda mutlaka daha fazla kullanılması gerekiyor. Bugün rakip Kasımpaşa etkisizdi, onlar yerine Konya, Alanya, Karagümrük olsa Fenerbahçe'den bugün puan alırdı.

Yazının başlığı Murat Menteş'in "Deplasmanda Plasebo" şarkısından. Fenerbahçe taraftarı bugün için o başlıkta Al Pacino yerine Gustavo koyarak okuyabilir.