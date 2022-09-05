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3. Sayfa
Röportaj
Akaryakıta çifte zam geliyor!
Genel
05.09.2022, 10:59
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Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni haftada akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor.
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#yekta saraç
#fava
#prim
#BMJ Open dergisi
#Mehmet Aslantuğ kimdir
#Mehmet Dinçerler
#tenis
#çevre
#bilim kuruku
#UEFA Avrupa Ligi
#petrol
#Dolar
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