banner38

Akaryakıta çifte zam geliyor!

Genel 05.09.2022, 10:59
Akaryakıta çifte zam geliyor!
1/9

Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni haftada akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor.