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AK Parti'den memur ve emeklilere zam müjdesi!

Genel 30.03.2022, 15:26
AK Parti'den memur ve emeklilere zam müjdesi!
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak." dedi.