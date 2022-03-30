GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
AK Parti'den memur ve emeklilere zam müjdesi!
Genel
30.03.2022, 15:26
1/7
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak." dedi.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
AK Parti'den memur ve emeklilere zam müjdesi!
Altın güne yükselişle başladı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine indirim geliyor!
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu
Yeni Galeriler
AK Parti'den memur ve emeklilere zam müjdesi!
Real Madrid'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Burak Yılmaz bombası! Geri dönüyor
Altın güne yükselişle başladı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
'Samsak Döveci' sosyal medya da rekor kırdı
İş üstündeyken yakalandılar
AK Parti'den 805 belediyeye 'ramazan' genelgesi
Ayağı kırılan dağcı helikopterle alındı
#Vedat Muriqi
#Daniella Pick
#ING
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
#Theresa May
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Formula 1
#Aykut Kocaman
#hırkai şerif
#koyun
#bakan koca
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#İdam
#Türk Kızılay gönüllüleri
#Senegal
#kayıp
#yeşilay
#Piyasa
#Toplantı
#Soylu
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Vedat Muriqi
#Daniella Pick
#ING
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
#Theresa May
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Formula 1
#Aykut Kocaman
#hırkai şerif
#koyun
#bakan koca
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#İdam
#Türk Kızılay gönüllüleri
#Senegal
#kayıp
#yeşilay
#Piyasa
#Toplantı
#Soylu
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam