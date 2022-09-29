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AK Parti'den 'EYT' açıklaması

Genel 29.09.2022, 13:50
AK Parti'den 'EYT' açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi.