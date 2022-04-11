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3. Sayfa
Röportaj
AK Parti'den 'asgari ücret ikinci zam' açıklaması
Genel
11.04.2022, 11:43
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
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#Uluslararası Emmy Ödülleri
#ramazan
#sivil hava trafiği
#Twitter
#Cezmi Baskın kimdir
#üretim
#Suriye
#Numan Kurtulmuş
#Karneler değişiyor
#ak parti
#Mersin
#Güreş
#Mozaik
#Ukrayna
#pandemi
#gediz
#Mısır
#Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu
#Rıdvan Dilmen
#gala
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