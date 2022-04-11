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AK Parti'den 'asgari ücret ikinci zam' açıklaması

Genel 11.04.2022, 11:43
AK Parti'den 'asgari ücret ikinci zam' açıklaması
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.