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AK Parti'de sürpriz görev değişimi!

Genel 15.11.2021, 14:51
AK Parti'de sürpriz görev değişimi!
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Ak Partinin Grup Başkanı Naci Bostancı görevini bıraktı. Bostancı'nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz gelecek.