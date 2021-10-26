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Röportaj
Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."
Spor
26.10.2021, 09:36
1/6
Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı.
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#vefat
#euro 2020
#Boşanma
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#meyve
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#final
#fransa 7. ligi
#Sivasspor
#gözaltı
#Van
#erdoğan
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#TBMM
#şehit