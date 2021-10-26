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Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."

Spor 26.10.2021, 09:36
Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın golü öncesi..."
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Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı.