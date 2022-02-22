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3. Sayfa
Röportaj
Ahmet Çakar: Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti
Spor
22.02.2022, 09:40
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Galatasaray'da Göztepe maçına alınmayan ve Fatih Terim paylaşımıyla konuşulan Arda Turan için çarpıcı bir iddia geldi.
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#afrikalı
#paramotor
#vefat
#galatasatay
#gemlik tesisi
#gazeteci
#Fatih Uysan
#çamlıca tepesi
#CNN
#operatör
#Seçim Sloganı
#Üsküdar Kitap Fuarı
#Rezan Epözdemir
#lavanta
#tezgah
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