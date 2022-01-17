banner38

AGİ kalktı vergi iadesi geldi!

Genel 17.01.2022, 13:38
AGİ kalktı vergi iadesi geldi!
1/12

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.