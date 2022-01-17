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3. Sayfa
Röportaj
AGİ kalktı vergi iadesi geldi!
Genel
17.01.2022, 13:38
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.
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#Fatih
#zatürre
#ilim
#hes
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