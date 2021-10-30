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Ağabeyi vefat etti yine de maça çıktı

Spor 30.10.2021, 22:34
Ağabeyi vefat etti yine de maça çıktı
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Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun, Bursaspor maçı öncesi aldığı kötü habere rağmen takımının başında sahaya çıkarak büyük bir fedakarlığa imza attı.