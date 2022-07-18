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3. Sayfa
Röportaj
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında kavga çıktı
Genel
18.07.2022, 09:11
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Bodrum'da tatil yapan medya patronu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın nafaka ve velayet yüzünden kavga ettiği iddia edildi.
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#çevre
#Rıdvan Dilmen
#uzay
#vefat
#Buzlanma
#ekonomi
#savaş
#Trabzonspor
#emisyon
#Keşan ilçesi
#başkanlık
#Garry
#aşı
#Pelosi
#mustafa tuna
#Gomis
#Cilvegözü Gümrük Kapısı
#GSK
#prim
#Hindistan
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