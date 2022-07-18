banner38

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında kavga çıktı

Genel 18.07.2022, 09:11
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında kavga çıktı
1/10

Bodrum'da tatil yapan medya patronu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın nafaka ve velayet yüzünden kavga ettiği iddia edildi.