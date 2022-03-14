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3. Sayfa
Röportaj
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna talip!
Spor
14.03.2022, 12:36
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncunun Ada ekibine transfer olacağı ifade edildi.
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#UEFA Avrupa Ligi
#tahkim kurulu
#Kaşıkçı olayı
#Genelge
#tufan gündüz
#tanıma
#İBB
#Ünlüler
#Ağrı
#Demir Grup Sivasspor
#Elmas
#Suud konsolosluğu
#taziye
#bazalt
#Merchet
#Erman Toroğlu
#Çaycuma
#Bedirhan Çur
#SSP Grubu
#kantin
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