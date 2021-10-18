banner38

Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosu ortaya çıktı

Genel 18.10.2021, 11:04
Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosu ortaya çıktı
1/7

Yayınlandığı tarihten itibaren adeta rekorlar kıran fenomen yarışma programı Survivor 2022'nin tam kadrosu ifşa oldu. İşte o liste....