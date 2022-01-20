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3. Sayfa
Röportaj
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig'in kralı!
Spor
20.01.2022, 11:55
1/10
Hull City Kulübü, Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasının ardından ilk transferini gerçekleştiriyor, Süper Lig’e damga vuran Aleksander Pesic’i renklerine bağlıyor.
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#bbc
#ara
#gazinatep
#tnceli
#haluk levent
#S-300
#Salih Okur Gümrükçüoğlu
#31 Mart
#bdp
#oktay
#meyve
#zatürre
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