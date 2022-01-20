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Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig'in kralı!

Spor 20.01.2022, 11:55
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig'in kralı!
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Hull City Kulübü, Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasının ardından ilk transferini gerçekleştiriyor, Süper Lig’e damga vuran Aleksander Pesic’i renklerine bağlıyor.