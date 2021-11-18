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Acun Ilıcalı: 'İlgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum'

Genel 18.11.2021, 10:37
Acun Ilıcalı: 'İlgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum'
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İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e röportaj verdi.