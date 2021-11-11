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Acun Ilıcalı, Hull City için aradığı teknik direktörü buldu

Spor 11.11.2021, 13:22
Acun Ilıcalı, Hull City için aradığı teknik direktörü buldu
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Arveladze ile anlaştığı iddia ediliyor.