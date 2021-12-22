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Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a bomba teklif!

Spor 22.12.2021, 14:36
Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'a bomba teklif!
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağının Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City olacağı iddia edildi.