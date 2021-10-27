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Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor: Servet ödeyecek

Genel 27.10.2021, 18:43
Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor: Servet ödeyecek
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Acun Ilıcalı, İngiltere'den Hull City takımını satın alıyor. Ilıcalı'nın bunun için 30 milyon sterlin ödeyeceği öğrenildi.