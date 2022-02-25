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Ablasından Şükran Ovalı'ya zehir zemberek sözler!

Genel 25.02.2022, 12:47
Ablasından Şükran Ovalı'ya zehir zemberek sözler!
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Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının canlı yayınına, oyuncu Şükran Ovalı'nın anneden bir babadan ayrı olduğu ablası Deniz Sağdıç telefonla bağlanarak Ovalı hakkında bazı suçlamalarda bulundu.