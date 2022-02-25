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Röportaj
Ablasından Şükran Ovalı'ya zehir zemberek sözler!
Genel
25.02.2022, 12:47
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Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının canlı yayınına, oyuncu Şükran Ovalı'nın anneden bir babadan ayrı olduğu ablası Deniz Sağdıç telefonla bağlanarak Ovalı hakkında bazı suçlamalarda bulundu.
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#Boşanma
#Bright Osayi-Samuel
#Üvey oğul
#ankara film festivali
#Kagawa
#Zıp Zıp Park
#filyasypn
#cumhur
#Kushner
#abd
#MHK
#Yaren Kepez
#Sancak
#Nimet Abla
#reznikov
#Ligue 1
#zeytin
#Kulp
#Galatasaray
#tezgah
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