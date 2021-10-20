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Abdullah Avcı kararını verdi! Dorukhan Toköz...

Spor 20.10.2021, 10:25
Abdullah Avcı kararını verdi! Dorukhan Toköz...
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Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşısına mecburi rotasyonla çıkacak.