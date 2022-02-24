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Abdullah Avcı Galatasaray'dan o ismi istedi!

Spor 24.02.2022, 15:10
Abdullah Avcı Galatasaray'dan o ismi istedi!
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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, gelecek sezonların da takımını kurmaya başladı.