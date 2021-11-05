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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Spor 05.11.2021, 18:32
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Teknik Direktör Stefan Kuntz, milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları için seçtiği aday kadroyu açıkladı.