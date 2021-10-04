9 yıllık evlilik ihanet yüzünden mi bitiyor? Danilo Zanna'dan açıklama

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Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.