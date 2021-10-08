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9 ayda 29 bin 749 uçuş gerçekleşti

Genel 08.10.2021, 23:06
9 ayda 29 bin 749 uçuş gerçekleşti
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İlk 9 aylık verilere göre İstanbul Havalimanı'nda 29 bin 749 uçuş gerçekleşirken geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi.