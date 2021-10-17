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8 gollü maçta kazanan ev sahibi oldu

Spor 17.10.2021, 21:07
8 gollü maçta kazanan ev sahibi oldu
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PTT 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor, Altınordu'yu yarım düzine golle geçti.