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7 gollü maç Galatasaray'ın

Spor 09.10.2021, 18:36
7 gollü maç Galatasaray'ın
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Milli maç arasını fırsat bilerek Tuzlaspor ile bir hazırlık maçı yapan Galatasaray, maçtan 4-3 galip ayrıldı.