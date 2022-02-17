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4 kamu kurumu 100 personel alımı yapacak

Genel 17.02.2022, 09:09
4 kamu kurumu 100 personel alımı yapacak
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Karatay Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi çok sayıda personel almak için ilan açtı.