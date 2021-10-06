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3. Sayfa
Röportaj
359 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik
Genel
06.10.2021, 22:19
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HSK, yer değişikliği talebinde bulunan 359 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yaptı.
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#esneklik
#kocasinan
#kazlıçeşme
#SMDK
#alman
#Mülakat
#alparslan
#ton
#Obruk
#devran
#dayı
#Bağdat Caddesi
#GATEM
#vefat
#abla
#Dolar