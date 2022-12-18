Zonguldak'ta maden ocağında kaza
Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirirken 1 işçi yaralandı.
3. Sayfa 18.12.2022, 01:50
Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek bilgi aldı.
Kaynak: AA
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