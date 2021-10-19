Zeytinburnu'nda tramvay ve panelvan çarpıştı
Zeytinburnu'nda Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile panelvan çarpıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şehit Nizam Mahallesi G/8 Sokak'ta seyir halindeki 34 BSF 272 plakalı panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.
Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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