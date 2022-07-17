Yüzmek için sulama kanalına girdi cesedi 10 kilometre uzakta bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüzmek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu kişinin cesedi 10 kilometre uzakta bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, dün Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Ş'yi bulmak için arama çalışmalarına devam etti.
Ekipler, su akışının kesildiği kanalda yaptığı aramalar sonucu olay yerine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Gülbahçesi Mahallesi yakınında erkek cesedi buldu.
Mahmud Ş'ye ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalına yüzmek için girdiği öne sürülen Mahmud Ş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri, bölgede arama çalışması başlatmıştı.
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