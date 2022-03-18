Yük treniyle tır çarpıştı
Elazığ'da yük treniyle tır, hemzemin geçitte çarpıştı. Tırda bulunan malzemeler etrafa saçıldı.
3. Sayfa 18.03.2022, 20:09
Elazığ istikametinden gelen yük treni, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hemzemin geçitte ısı yalıtım malzemesi ve yapı kimyasalları yüklü, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 APM 707 plakalı tıra çarptı.
Kazada trenin geldiğini son anda fark edip araçtan atlayan sürücü yara almandan kurtulurken, tır yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle tırdaki malzemeler çevreye saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demiryolu hattı, tırın vinç yardımıyla raylardan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Kaynak: AA
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