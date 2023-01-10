Yük treni yayaya çarptı

Alınan bilgiye göre, Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde yük treni T.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından T.Y'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.