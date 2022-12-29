Yorgun merminin isabet ettiği genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği 16 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
3. Sayfa 29.12.2022, 16:16
Güzelvadi Mahallesi'nde, 16 Aralık'ta evden çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber Öztürk'e yorgun mermi isabet etti.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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