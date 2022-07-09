Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 7 yaralı
Çanakkale'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 09.07.2022, 10:05
Çanakkale'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Geyikli istikametine giden Ahmet Uzun idaresindeki 22 AT 588 plakalı yolcu otobüsü, Özbek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazada sürücü Uzun ile araç personeli F.D'nin yanı sıra 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki diğer 34 yolcu başka otobüsle yola devam etti.
Kaynak: AA
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