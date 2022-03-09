Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı
Artvin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 09.03.2022, 17:33
Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresi Eski Kışla tüneli girişinde, Serdar Y'nin kullandığı 08 AAP 121 plakalı tırın arka kısmı, karşı yönden gelen Erdal Şahin yönetimindeki Yeşil Artvin Ekspres firmasına ait 08 YC 704 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyer ve trafik işaret levhasına çarparak durdu.
Kazada otobüs şoförü Şahin ile yolculardan Saniye Kaçmaz, İsmail ve Yılmaz Kılıç, Hacer ve Kazım Koruk yaralandı.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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