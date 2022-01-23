Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
3. Sayfa 23.01.2022, 09:51 23.01.2022, 10:00
Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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