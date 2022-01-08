Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Bitlis'te buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
3. Sayfa 08.01.2022, 10:11
Diyarbakır'dan Van'a giden 21 BY 095 plakalı otobüs, Bitlis-Tatvan kara yolunda saat 04.30 sıralarında buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Kazada, 12 yolcu, iki sürücü ve biri muavin olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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