Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.11.2022, 08:57
Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ö.H.T. (29) yönetimindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı'nda Y.E. idaresindeki 34 YB 999 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.B.T. (19) yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan Ö.H.T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, M.B.T. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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