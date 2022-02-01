Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Konya istikametine giden yolcu otobüsünün Tokat-Turhal kara yolunda devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
3. Sayfa 01.02.2022, 01:22
Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.
Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA
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