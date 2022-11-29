Yolcu otobüsü devrildi: 39 kişi yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.11.2022, 08:19 29.11.2022, 08:35
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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