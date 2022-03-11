Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrildi. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
3. Sayfa 11.03.2022, 09:07
Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolunun İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen aracın kırılan camından düşerek altında kalan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olayda, sürücü ve bu kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
-1
ağır kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18