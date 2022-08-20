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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

3. Sayfa 20.08.2022, 09:06
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65'inci kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Afyonkarahisar #Trafik Kazası
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