Yolcu otobüsü alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tur otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünden Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağına geldiğinde alevler yükseldi. Yolcular tahliye edilirken yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otobüs söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.