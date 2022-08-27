Yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
3. Sayfa 27.08.2022, 01:27
İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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