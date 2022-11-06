Yeniden Refah Partisi otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüs Nevşehir'de devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.11.2022, 20:39 06.11.2022, 20:41
Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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