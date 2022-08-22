Yengesini silahla öldüren çocuk tutuklandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince 6 gün sonra yakalanan çocuk çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde tartıştığı amcasının eşi Ülkü A'yı (60) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan S.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.
S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazara öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.
Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bayramiç ilçesinde 16 Ağustos'ta, S.A. amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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