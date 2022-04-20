Yemekten zehirlenerek ölen çocuk toprağa verildi

İzmir'de restoranda yedikleri yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Mercankaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük kızın cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan ailenin diğer çocuğu Ege Mercankaya'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ve kızının tabutuna sarılan anne Hasret Mercankaya'nın yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği gözlendi.

- Aile sorumluların belirlenmesini istiyor

Baba Cihan Mercankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda, çocuklarının karnıyarık kendisinin köfte yediğini belirtti.

Çocukları ve eşinin Söke'ye yaklaşırken hastalanmaya başladığını aktaran Mercankaya, şöyle dedi:

"Sonra kustular. Gece acile götürdüm. Serum takılınca biraz rahatladılar. Ertesi gün yine hastaneye götürdüm, bakıldı, kan alındı eve gönderildi. Sonra çocuklar yine kötü oldu. Bembeyaz, nefes alamıyorlardı. Baktılar, yine eve gönderdiler. Pazar gecesi ise çocuk çok kötü oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı, yavrum 12 saat dayanabildi ve kalbi durdu."

Mercankaya, çocuğunun ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçi olacağını bildirdi.

- Olay

Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da, yedikleri yemekten zehirlendiğini belirttiği eşi Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu hastaneye götürmüştü. Çocuklardan 6 yaşındaki Ece Mercankaya, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.