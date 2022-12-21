Yayladaki gölette erkek cesedi bulundu
Jandarma ekipleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gölette bir erkek cesedi buldu.
3. Sayfa 21.12.2022, 22:19
Karagöl Yaylası'nda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, göletin kıyısında park edilmiş otomobilin kapılarının açık olduğunu fark edince çevrede araştırma yaptı.
Etrafı inceleyen ekipler, gölette bir erkeği hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Ahmet İşbilir'e ait olduğu belirlendi.
İşbilir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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