Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşından kadın evinde cenazesi bulundu.
3. Sayfa 24.08.2022, 08:48
İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşından kadın evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Kadriye İpek'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu polise bildirdi.
Kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla balkondan giren ekipler, İpek'i hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadriye İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk sahibi İpek'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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